Кроос - о вылете Германии с Евро-2024: Мы можем гордиться собой, но мы разочарованы

Сборная Германии завершила свой путь по домашнему чемпионату Европы-2024, проиграв сборной Испании со счетом 1:2 на стадии 1/4 финала.

После матча полузащитник "бундестим" Тони Кроос подвел итог противостояния с испанцами, которое стало для него последним в его профессиональной карьере.

"Конечно, это была игра, в которой мы все выложились по полной, чтобы не проиграть. Мы были очень близки, и от этого еще более горько", - цитирует немца Bayern & Germany.

"Я думаю, мы все можем гордиться тем, что каждый смог выложиться на полную катушку. Я думаю, мы можем гордиться тем, что смогли снова подарить немецкому футболу надежду. Но мы крайне разочарованы, потому что хотели пройти немного дальше".

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В полуфинале сборная Испании встретится с победителем пары Португалия - Франция.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

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