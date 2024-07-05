iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кроос - о вылете Германии с Евро-2024: Мы можем гордиться собой, но мы разочарованы

Футболист прокомментировал результат последнего матча в его карьере.
Вчера, 23:00
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Сборная Германии завершила свой путь по домашнему чемпионату Европы-2024, проиграв сборной Испании со счетом 1:2 на стадии 1/4 финала.

После матча полузащитник "бундестим" Тони Кроос подвел итог противостояния с испанцами, которое стало для него последним в его профессиональной карьере.

"Конечно, это была игра, в которой мы все выложились по полной, чтобы не проиграть. Мы были очень близки, и от этого еще более горько", - цитирует немца Bayern & Germany.

"Я думаю, мы все можем гордиться тем, что каждый смог выложиться на полную катушку. Я думаю, мы можем гордиться тем, что смогли снова подарить немецкому футболу надежду. Но мы крайне разочарованы, потому что хотели пройти немного дальше".

Читай также: Скандальный непенальти: момент, лишивший Германию полуфинала домашнего Евро-2024

В полуфинале сборная Испании встретится с победителем пары Португалия - Франция.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос чемпионат Европы сборная Германии сборная Испании

Статьи по теме

Тренер сборной Испании оценил шансы команды на победу на Евро-2024 Тренер сборной Испании оценил шансы команды на победу на Евро-2024
Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия
Один из ключевых игроков Испании выбыл до конца Евро-2024 Один из ключевых игроков Испании выбыл до конца Евро-2024
Мэр Марселя выступил против трансфера игрока, призывающего "убивать евреев" Мэр Марселя выступил против трансфера игрока, призывающего "убивать евреев"
Помочь журналистам

Видео

Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия
Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Испания обыграла Германию, Португалия сыграет с Францией в 1/4 финала
просмотров

Последние новости

Европа00:33
Мэр Марселя выступил против трансфера игрока, призывающего "убивать евреев"
Европа00:15
Приготовила пасту в полуголом виде: Ванда удивила очередной интимной фотосессией
Вчера, 23:51
Евро-202423:51
Тренер сборной Испании оценил шансы команды на победу на Евро-2024
Европа23:30
Ливерпуль определился с судьбой Салаха, у которого заканчивается контракт
Евро-202423:23
Роналду установил очередной рекорд на чемпионате Европы
НБА23:11
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Франц Вагнер получил максимальное продление от Орландо
Евро-202423:00
Кроос - о вылете Германии с Евро-2024: Мы можем гордиться собой, но мы разочарованы
Евро-202422:50
Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия
Теннис22:36
Украинцы на Уимблдоне: Костюк и Ястремская вылетели, Свитолина сыграет в третьем раунде
Теннис22:33
Ястремская покинула Уимблдон, проиграв хорватской теннисистке в третьем раунде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK