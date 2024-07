Скандальный непенальти: момент, лишивший Германию полуфинала домашнего Евро-2024

В пятницу, 5 июля, стадия четвертьфинала чемпионата Европы-2024 стартовала матчем, в котором сошлись сборные Германии и Испании.

На старте второй 15-минутки дополнительного времени произошел момент, который еще долго будут обсуждать.

На 106-й минуте при счете 1:1 Джамал Мусиала нанес удар, после которого мяч попал в руку Марка Кукурельи.

Однако после короткой консультации с арбитром VAR главный судья поединка Энтони Тейлор не указал на 11-метровую отметку.

А спустя 13 минут Микель Мерино забил, как оказалось, победный гол и вывел "фурию роху" в полуфинал турнира.

Стоит отметить, что этот момент обсудил журналист ESPN Дэйл Джонсон.

"На предтурнирном брифинге УЕФА по игре рукой был приведен конкретный пример, как в случае Марка Кукурельи. Было заявлено, что это НЕ должно быть пенальти при игре рукой. Рука близко к телу, направлена ​​преимущественно вниз/вертикально и/или находится за линией тела".

