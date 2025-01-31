Футзальная сборная Украины обыграла Германию в квалификации к Евро-2026

"Сине-желтые" продолжают идти без потерь в отборе на чемпионат Европы.

Бундестим попыталась шокировать подопечных Александра Косенко быстрым голом. На 3-й минуте Ак пробросил мяч мимо Савенко и отправил в сетку. Однако сборная Украины быстро отыгралась – Микитюк разобрался на добивании после выстрела Чернявского.

На этом "сине-желтые" не остановились. Сначала Жук подправил удар Мельника с дистанции, а затем Семенченко уложил в угол после смещения с фланга. Впоследствии Микитюк подкараулил ошибку голкипера, забив в ближний угол.

Дальше дважды в эпицентре событий оказался немец Оливейра. Для начала рикошетом от него прострелом забил Корсун, а затем хозяин площадки мощным ударом реализовал десятиметровый.

На старте второй половины Ак сбежал на свидание с вратарем украинской сборной и реализовал выход один на один. Тем не менее, больше команды не забивали. Ребята Косенко одержали третью победу в трех турах и уверенно чувствуют себя наверху турнирной таблицы квартета. Сборная Германии – третья (3 очка).

Чемпионат Европы-2026, квалификация, основной раунд

Группа 1

Германия – Украина – 3:5

Голы: Ак, 3, 22, Оливейра, 18 (пенальти) – Микитюк, 9, 18, Жук, 14, Семенченко, 15, Корсун, 18

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!