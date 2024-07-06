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"Возможно, он чувствует себя женщиной": Легенда сборной Германии раскритиковал Андриха за окрашивание волос

Йенс Леманн считает такое поведение игрока "бундестим" странным.
Сегодня, 12:39
Роберт Андрих до изменения имиджа / Getty Images
Роберт Андрих до изменения имиджа / Getty Images

Экс-вратарь сборной Германии Йенс Леманн раскритиковал действующего опорного полузащитника "бундестим" Роберта Андриха за его смену внешнего вида.

Андрих во время Евро покрасил волосы сперва в белый, а затем в розовый цвет, что вызвало возмущение у Йенса. По словам Леманна, если бы он был партнером Роберта по команде, то такое его поведение показалось бы странным.

"Андрих имеет какие-то личностные проблемы, из-за которых ему приходится так выделяться? Мне как партнеру по команде это показалось бы очень странным. И не думаю, что тренер сборной тоже считает, что это уж так классно.

Сначала волосы были светлые, теперь они розовые. Что он хочет нам этим показать?

Сейчас надо быть очень осторожным. Возможно, он чувствует себя женщиной. Все должны быть очень терпимыми. В контексте национальной футбольной команды, которая является элитой, думаю, в какой-то момент это уже слишком", - сказал Леманн для WELT TV.

Напомним, ранее сообщалось, что суд оштрафовал Леманна на полмиллиона за странный поступок .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Андрих

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