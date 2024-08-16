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Байер продлил контракт с одним из ключевых игроков прошлого сезона

Роберт Андрих остается в Леверкузене до 2028 года.
Сегодня, 16:59
Роберт Андрих
Роберт Андрих

Немецкий Байер официально объявил о продолжении сотрудничества с полузащитником команды Робертом Андрихом. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальной информации, новое соглашение немецкого полузащитника с клубом рассчитано на четыре года – до лета 2028 года. О финансовых деталях контракта никакой информации нет.

Стоит отметить, что полузащитник выступает за Байер с 2021 года. Роберт перешел в леверкузенский клуб из берлинского Униона. В прошлом сезоне футболист помог клубу стать чемпионами Германии.

Напомним, уже завтра, 17 августа, Байер стартует в новом сезоне. Подопечные Хаби Алонсо сойдутся со Штутгартом в матче за Суперкубок Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Андрих ФК Байер

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