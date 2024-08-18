Один из лидеров Байера может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Несколько клубов из Саудовской Аравии внимательно следят за центральным защитником немецкого Байера Эдмондом Тапсобой. Об этом пишет именитый инсайдер Фабрицио Романо.
Читай также: Байер - обладатель Суперкубка Германии-2024
По сообщению источника, футболист вошел в расширенный список трансферных целей команд Саудовской Аравии в летнее трансферное окно. Для некоторых команд он является одной из главных целей переговоров.
Сообщается, что руководство Байера категорически не хочет отпускать своего защитника, и уже сообщило это некоторым клубам.
Стоит отметить, что центральный защитник сборной Буркина-Фасо выступает за Байер с января 2020 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!