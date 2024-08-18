Один из лидеров Байера может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Эдмонд Тапсоба заинтересовал клубы из Азии, но Байер не хочет отпускать своего защитника.

Несколько клубов из Саудовской Аравии внимательно следят за центральным защитником немецкого Байера Эдмондом Тапсобой. Об этом пишет именитый инсайдер Фабрицио Романо.

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По сообщению источника, футболист вошел в расширенный список трансферных целей команд Саудовской Аравии в летнее трансферное окно. Для некоторых команд он является одной из главных целей переговоров.

Сообщается, что руководство Байера категорически не хочет отпускать своего защитника, и уже сообщило это некоторым клубам.

Стоит отметить, что центральный защитник сборной Буркина-Фасо выступает за Байер с января 2020 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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