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Один из лидеров Байера может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Эдмонд Тапсоба заинтересовал клубы из Азии, но Байер не хочет отпускать своего защитника.
Сегодня, 14:02
Эдмонд Тапсоба / Getty Images
Эдмонд Тапсоба / Getty Images

Несколько клубов из Саудовской Аравии внимательно следят за центральным защитником немецкого Байера Эдмондом Тапсобой. Об этом пишет именитый инсайдер Фабрицио Романо.

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По сообщению источника, футболист вошел в расширенный список трансферных целей команд Саудовской Аравии в летнее трансферное окно. Для некоторых команд он является одной из главных целей переговоров.

Сообщается, что руководство Байера категорически не хочет отпускать своего защитника, и уже сообщило это некоторым клубам.

Стоит отметить, что центральный защитник сборной Буркина-Фасо выступает за Байер с января 2020 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Байер Едмонд Тапсоба

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