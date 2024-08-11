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Футбол

Боруссия все же сумела перехватить Байера у Байера

Молодой форвард присоединится к "шмелям" уже на будущей неделе.
Сегодня, 17:25
Максимилиан Байер / Getty Images
Максимилиан Байер / Getty Images

Максимилиан Байер станет игроком дортмундской Боруссии, пишет Фабрицио Романо

По информации инсайдера, именно "шмели" выиграли гонку за талантливого немецкого форварда, опередив Байер и Ливерпуль.

Трансфер обойдется клубу в примерно 30 млн евро, а сам Байер получит от Боруссии контракт до 2029 года.

Официально сделка завершится на будущей неделе, как только игрок пройдет медосмотр и поставить свою подпись.

Напомним, в прошлом сезоне Максимилиан Байер стал лучшим бомбардиром Хоффенхайма, забив 16 голов.

Ранее также Кейн прокомметировал тренерские качества Венсана Компани.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

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