Боруссия все же сумела перехватить Байера у Байера

Молодой форвард присоединится к "шмелям" уже на будущей неделе.

Максимилиан Байер станет игроком дортмундской Боруссии, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, именно "шмели" выиграли гонку за талантливого немецкого форварда, опередив Байер и Ливерпуль.

Трансфер обойдется клубу в примерно 30 млн евро, а сам Байер получит от Боруссии контракт до 2029 года.

Официально сделка завершится на будущей неделе, как только игрок пройдет медосмотр и поставить свою подпись.

Напомним, в прошлом сезоне Максимилиан Байер стал лучшим бомбардиром Хоффенхайма, забив 16 голов.

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