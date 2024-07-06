iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро и извинился перед Педри, которого травмировал

Тони отметил прогресс сборной Германии за последнее время.
Сегодня, 16:04
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро от Испании, который стал для него последним матчем в карьере.

По словам футболиста, он гордится тем, что вместе с партнерами достиг на домашнем турнире.

Читай также: Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия

"Мой телефон зазвонил 29.09.2023. Абонент: Юлиан Нагельсманн. Просьба: вернуться в сборную. Первая мысль в голове: Я же не дурак! Первая мысль в моем сердце: да, бляха-муха! Как мы все знаем, все решает сердце.

Моя первая мысль сегодня утром 6 июля 2024 года: я рад, что сделал это. Несмотря на всю грусть и пустоту после вчерашнего финального свистка. Я всегда видел в команде больше, чем она показывала в последние годы, но я не ожидал, что за такой короткий промежуток времени у нас появятся действительно реальные шансы выиграть титул и снова стать на один уровень с лучшими! Поэтому я очень горжусь тем, чего достигла эта команда! И вся Германия может снова стать такой же.

Особая благодарность всем вам, кто сделал этот домашний чемпионат Европы особенным. Мы видели вас, переживали вас и чувствовали вас! От себя лично я хотел бы поблагодарить вас за особую теплоту и приверженность в течение последних нескольких недель. Это было очень по-особенному. 

И напоследок, просьба: Теперь, когда Германия вернула себе своего любимого ребенка, не отпускайте его! Путешествие этой команды продолжается. И это очень помогает, если вы будете поддерживать ее даже на плохих этапах! Потому что я могу заверить вас в одном: это группа замечательных людей, которые отдадут все, чтобы добиться успеха!

Германия снова велика!".

Также Кроос извинился перед Педри, которого он травмировал в эпизоде в начале игры.

"Извини и выздоравливай скорее! Логично, это не было моим намерением навредить тебе. Быстрого выздоровления и всего наилучшего. Ты замечательный игрок", - написал Тони.

Отметим, что из-за травмы получаемой в столкновении с Кроосом Педри пропустит около месяца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия евро-2024 испания Тони Кроос Педри

Статьи по теме

Определились сроки восстановления лидера сборной Испании Определились сроки восстановления лидера сборной Испании
Легенда сборной Англии: Мы можем выиграть Евро, играя безобразно Легенда сборной Англии: Мы можем выиграть Евро, играя безобразно
Центрбек сборной Франции поделился эмоциями от прохода в полуфинал Евро Центрбек сборной Франции поделился эмоциями от прохода в полуфинал Евро
"Наименее весомый факт": Саутгейт высказался о юбилейной игре во главе сборной Англии "Наименее весомый факт": Саутгейт высказался о юбилейной игре во главе сборной Англии
Помочь журналистам

Видео

Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия
Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Англия - Швейцария, Нидерланды - Турция в четвертьфинале
просмотров

Последние новости

Евро-202418:19
УЕФА оценил решение Тейлора не ставить пенальти в моменте с Кукурельей
Европа17:51
Определились сроки восстановления лидера сборной Испании
Олимпийские виды17:44
Все российские борцы-"нейтралы" отказались от участия в Олимпиаде-2024
Теннис17:20
Азаренко снялась с Олимпиады-2024
Евро-202416:51
Легенда сборной Англии: Мы можем выиграть Евро, играя безобразно
Европа16:39
Саудовский клуб предлагает игроку Ман Сити втрое большую зарплату чем он имеет сейчас
Евро-202416:04
Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро и извинился перед Педри, которого травмировал
Европа15:34
Роналду почти "побил" антирекорд "больших турниров сборных", который принадлежит Месси
Европа15:01
Нагельсманн высказался о разнице между работой в клубе и сборной
Евро-202415:00
Возлюбленная Роналду в эффектном платье поддержала Криштиану в матче против Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK