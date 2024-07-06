Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро и извинился перед Педри, которого травмировал

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро от Испании, который стал для него последним матчем в карьере.

По словам футболиста, он гордится тем, что вместе с партнерами достиг на домашнем турнире.

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"Мой телефон зазвонил 29.09.2023. Абонент: Юлиан Нагельсманн. Просьба: вернуться в сборную. Первая мысль в голове: Я же не дурак! Первая мысль в моем сердце: да, бляха-муха! Как мы все знаем, все решает сердце.

Моя первая мысль сегодня утром 6 июля 2024 года: я рад, что сделал это. Несмотря на всю грусть и пустоту после вчерашнего финального свистка. Я всегда видел в команде больше, чем она показывала в последние годы, но я не ожидал, что за такой короткий промежуток времени у нас появятся действительно реальные шансы выиграть титул и снова стать на один уровень с лучшими! Поэтому я очень горжусь тем, чего достигла эта команда! И вся Германия может снова стать такой же.

Особая благодарность всем вам, кто сделал этот домашний чемпионат Европы особенным. Мы видели вас, переживали вас и чувствовали вас! От себя лично я хотел бы поблагодарить вас за особую теплоту и приверженность в течение последних нескольких недель. Это было очень по-особенному.

И напоследок, просьба: Теперь, когда Германия вернула себе своего любимого ребенка, не отпускайте его! Путешествие этой команды продолжается. И это очень помогает, если вы будете поддерживать ее даже на плохих этапах! Потому что я могу заверить вас в одном: это группа замечательных людей, которые отдадут все, чтобы добиться успеха!

Германия снова велика!".

Также Кроос извинился перед Педри, которого он травмировал в эпизоде в начале игры.

"Извини и выздоравливай скорее! Логично, это не было моим намерением навредить тебе. Быстрого выздоровления и всего наилучшего. Ты замечательный игрок", - написал Тони.

Отметим, что из-за травмы получаемой в столкновении с Кроосом Педри пропустит около месяца.

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