"Могу съесть бургер, пиццу или суши": Капитан сборной Испании поделился своим восстановлением после матчей

Мората держит себя в форме несмотря на весь свой рацион.

Нападающий Атлетико и сборной Испании Альваро Мората поделился своим рационом.

"Я могу съесть бургер после игры, пиццу или суши, а на следующий день после завтрака возвращаюсь к привычному режиму".

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"Мы играем уже год. Сейчас мы уже не сможем улучшить свои физические кондиции, поэтому нам просто нужны отдых и восстановление, а не интенсивные тренировки", – сказал Мората в интервью El Mundo.

Напомним, в данный момент нападающий сборной Испании выступает на Евро-2024, забив один гол за пять матчей.

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