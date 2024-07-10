Сборная Испании установила новый рекорд Евро

"Фурия роха" выиграла все шесть матчей.

Сборная Испании обыграла в полуфинале Евро-2024 Францию и установила новый рекорд.

"Фурия роха" стала первой командой в истории крупных турниров, которая выиграла шесть матчей подряд в основное время.

Команда Луиса де ла Фуэнте дошла до финала, победив Хорватию, Италию, Албанию, Грузию, Германию и Францию.

Шесть побед в отдельно взятом турнире - это рекорд, который до этого не покорялся ни одной команде.

Напомним, что онлайн трансляция второго полуфинала также доступна на нашем сайте.

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