Финалисты в ребусах: отгадай игрока по картинке-загадке
ISPORT подготовил несколько ребусов о финалистах Евро-2024.
Накануне сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал чемпионата Европы 2024, где встретится с командой Испании.
Чтобы подготовиться к просмотру и упомянуть игроков, которые будут представлять команды на турнире. ISPORT подготовил несколько ребусов, на которых загаданы будущие участники финала чемпионата Европы.
Начнем с простенького:
Дальше немного сложнее:
Ну и погнали следующих:
Фаворитом противостояния Англии и Испании есть "фурия роха". Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча финала чемпионата Европы.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!