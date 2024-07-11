Финалисты в ребусах: отгадай игрока по картинке-загадке

ISPORT подготовил несколько ребусов о финалистах Евро-2024.

Фин, бал без первой буквы и один евро - вместе будет "Финал Евро" / колаж Василий Войтюк

Накануне сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал чемпионата Европы 2024, где встретится с командой Испании.

Чтобы подготовиться к просмотру и упомянуть игроков, которые будут представлять команды на турнире. ISPORT подготовил несколько ребусов, на которых загаданы будущие участники финала чемпионата Европы.

Начнем с простенького:

Дальше немного сложнее:

Ну и погнали следующих:

Фаворитом противостояния Англии и Испании есть "фурия роха". Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча финала чемпионата Европы.

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