Испания побила рекорд по количеству титулов чемпиона Европы

Теперь на континенте никто не может сравниться с "фурией рохой" по количеству побед на турнире.

На Олимпиаштадионе в Берлине прошел финальный матч чемпионата Европы-2024, в котором Испания одолела Англию со счетом 2:1.

Голы Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля принесли команде Луиса де ла Фуэнте победу и статус чемпиона Европы.

Теперь на счету испанской команды четыре титула чемпиона Европы, что стало новым рекордом. Ранее испанцы делили первое место по количеству побед с Германией (по три).

Впервые Испания стала триумфатором Евро в далеком 1964 году. Тогда в финальном поединке второго розыгрыша турнира она обыграла СССР со счетом 2:1.

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Следующую свою победу испанцы ждали 44 года - в 2008 году они были сильнее Германии (1:0), а спустя еще четыре года они защитили статус чемпиона, разгромив Италию (4:0) в Киеве на НСК Олимпийский.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми голами финала Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

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