iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Испания побила рекорд по количеству титулов чемпиона Европы

Теперь на континенте никто не может сравниться с "фурией рохой" по количеству побед на турнире.
Сегодня, 00:11
Уильямс, Ямаль и Оярсабаль / Getty Images
Уильямс, Ямаль и Оярсабаль / Getty Images

На Олимпиаштадионе в Берлине прошел финальный матч чемпионата Европы-2024, в котором Испания одолела Англию со счетом 2:1.

Голы Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля принесли команде Луиса де ла Фуэнте победу и статус чемпиона Европы.

Теперь на счету испанской команды четыре титула чемпиона Европы, что стало новым рекордом. Ранее испанцы делили первое место по количеству побед с Германией (по три).

Впервые Испания стала триумфатором Евро в далеком 1964 году. Тогда в финальном поединке второго розыгрыша турнира она обыграла СССР со счетом 2:1.

Читай также: Юные вингеры Испании организовали первый гол в финале Евро-2024

Следующую свою победу испанцы ждали 44 года - в 2008 году они были сильнее Германии (1:0), а спустя еще четыре года они защитили статус чемпиона, разгромив Италию (4:0) в Киеве на НСК Олимпийский.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми голами финала Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы сборная Англии сборная Испании

Статьи по теме

Сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами Евро-2024 Сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами Евро-2024
Саутгейт стал автором уникального анти-достижения на чемпионате Европы Саутгейт стал автором уникального анти-достижения на чемпионате Европы
Родри - лучший игрок чемпионата Европы-2024 Родри - лучший игрок чемпионата Европы-2024
Месси подарил партнерам по сборной Аргентины кастомные наушники Месси подарил партнерам по сборной Аргентины кастомные наушники
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Евро-2024: Испания обыграла Англию
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Месси и Ямаль ворвались в гонку
просмотров
Футбол сегодня: финалы Евро-2024 и Копа Америка-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:53
Месси подарил партнерам по сборной Аргентины кастомные наушники
Евро-202400:51
Сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами Евро-2024
Евро-202400:45
Саутгейт стал автором уникального анти-достижения на чемпионате Европы
Евро-202400:40
Уильямс - лучший игрок финала Евро-2024
Евро-202400:29
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Евро-202400:27
Родри - лучший игрок чемпионата Европы-2024
Европа00:21
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Евро-202400:17
Ямаль - лучший молодой игрок Евро-2024
Евро-202400:11
Испания побила рекорд по количеству титулов чемпиона Европы
Евро-202400:10
Евро-2024: Испания обыграла Англию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK