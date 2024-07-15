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В противовес Ямалю: Беллингем установил возрастное антидостижение Евро

Джуд стал самым молодым игроком, который проиграл два финала подряд.
Сегодня, 00:59
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

В рамках Евро-2024 Англия проиграла в финале Испании.

Из-за этого Джуд Беллингем стал автором неприятного антидостижения. Джуд в возрасте 21 года и 15 дней стал самым молодым игроком, который проиграл два финала Евро подряд.

В матче против "фурии рохи" Джуд отыграл весь матч, а три года назад против Италии он был в заявке, но всю ту игру просидел на скамейке запасных.

Напомним, ранее сообщалось, что Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком турнира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джуд беллингем Ламин Ямаль

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