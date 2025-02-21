Один из лучших голкиперов мира сломал палец руки
Ян Зоммер выбыл на время.
Вратарь миланского Интера Ян Зоммер получил неприятную травму и не сможет выступать в ближайшее время.
Как сообщает инсайдер Николо Скиря, у 36-летнего футболиста был диагностирован перелом проксимальной фаланги большого пальца правой руки.
Такая травма не даст швейцарцу возможности выступать в течение следующих 3-4 недель.
Таким образом, Зоммер может пропустить следующие матчи Лиги чемпионов, где его команда встретится с одним из нидерландских клубов – либо с ПСВ, либо с Фейноордом.
Жеребьевка Лиги чемпионов состоится сегодня, 21 февраля, на ISPORT можно будет наблюдать за ходом событий церемонии.
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