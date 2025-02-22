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Футбол

Брентфорд с Ярмолюком спокойно разгромил Лестер

Украинец появился во втором тайме.
Сегодня, 00:09
Getty Images
Getty Images

В рамках 26-го тура АПЛ Брентфорд встретился с Лестером.

Уже в первом тайме «пчелы» сняли все вопросы относительно победителя матча. Коллектив Томаса Франка отличился трижды.

После перерыва появился на поле Егор Ярмолюк, который заменил Кристиана Ньоргора.

В конце матча Брентфорд забил еще один мяч.

Лестер - Брентфорд 0:4
Голы: Висса, 17, Мбемо, 27, Нергор, 32, Карвалью, 89

Лестер: Германсен - Кулибали (Вестергор, 46), Фас, Околи (Коуди, 84), Кристиансен - Ндиди (Скипп, 78), Сумаре - Декордова-Рид (Мавидиди, 46), Эль-Ханнус, Аю (Буонанотте, 55) - Варди

Брентфорд: Флеккен - Айер (Кайоде, 84), Коллинз, Пиннок, - Нергор (Ярмолюк, 46), Янельт (Магома, 73) - Мбемо, Дамсгор (Карвалью, 72), Шейд (Эмре Конак, 87) - Висса

Предупреждения: Декордова-Рид, Кулибали, Околи, Буонанотте

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер брентфорд

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