Брентфорд с Ярмолюком спокойно разгромил Лестер
В рамках 26-го тура АПЛ Брентфорд встретился с Лестером.
Уже в первом тайме «пчелы» сняли все вопросы относительно победителя матча. Коллектив Томаса Франка отличился трижды.
После перерыва появился на поле Егор Ярмолюк, который заменил Кристиана Ньоргора.
В конце матча Брентфорд забил еще один мяч.
Лестер - Брентфорд 0:4
Голы: Висса, 17, Мбемо, 27, Нергор, 32, Карвалью, 89
Лестер: Германсен - Кулибали (Вестергор, 46), Фас, Околи (Коуди, 84), Кристиансен - Ндиди (Скипп, 78), Сумаре - Декордова-Рид (Мавидиди, 46), Эль-Ханнус, Аю (Буонанотте, 55) - Варди
Брентфорд: Флеккен - Айер (Кайоде, 84), Коллинз, Пиннок, - Нергор (Ярмолюк, 46), Янельт (Магома, 73) - Мбемо, Дамсгор (Карвалью, 72), Шейд (Эмре Конак, 87) - Висса
Предупреждения: Декордова-Рид, Кулибали, Околи, Буонанотте
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