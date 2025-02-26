Антони сможет сыграть против Реала - апелляцию Бетиса по красной удовлетворили

Нас будет ждать очередной мастер-класс от бразильца.

Испанский Бетис не будет вынужден обходиться без своего нового лидера в матче против Реала.

Как сообщает Ла Лига, дисциплинарный комитет соревнований принял во внимание апелляцию «бетикос» относительно красной Антони.

Высушив аргументы сторон, было принято решение отменить наказание для бразильца, благодаря чему Антони сыграет против Реала.

Отметим, что вингер получил прямую красную карточку в матче против Хетафе за подкат сзади на последних минутах матча.

Ранее сообщалось, что Барса и Атлетико устроили голевую феерию в кубке.

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