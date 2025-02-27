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Футбол

Ливерпуль - Ньюкасл 2:0: обзор матча и результат игры 26.02.2025

Мерсисайдцы улучшили свои позиции на вершине после потери очков Арсеналом.
Сегодня, 00:15
Ливерпуль обыграл Ньюкасл / Getty Images
Ливерпуль обыграл Ньюкасл / Getty Images

В среду, 26 февраля, Ливерпуль принимал на своем поле Ньюкасл в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Арне Слота справилась с соперником, одержав победу со счетом 2:0, и упрочнила свои позиции на вершине турнирной таблицы.

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Мерсисайдцы вышли вперед на 11-й минуте встречи усилиями Доминика Собослаи, который точно пробил из района одиннадцатиметровой отметки. Удвоил преимущество хозяев поля Алексис Макаллистер, который протянул мяч к штрафной, обыгрался с Мохамедом Салахом и поразил ворота.

Источник: Getty Images

Ливерпуль набрал 67 очков и лидирует в чемпионате, опережая на 13 пунктов Арсенал, который идет вторым. Ньюкасл с 44 баллами расположился на шестой позиции.

Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл 27-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Ньюкасл 2:0

Голы: Собослаи, 11, Макаллистер, 63

Ожидаемые голы (xG): 1.56 - 0.21
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 12 - 3
Удары в створ: 3 - 0
Угловые: 4 - 2
Фолы: 12 - 11

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Кванса, 77), Конате, ван Дейк, Цимикас - Гравенберх (Эндо, 77), Макаллистер (Джонс, 86) - Салах, Собослаи, Диас (Нуньес, 87) - Жота (Гакпо, 61).

Ньюкасл: Поуп - Ливраменто (Триппьер, 69), Шер, Берн, Холл - Тонали (Майли, 69), Гимараэс (Бруно, 87) - Дж. Мерфи, Уиллок, Гордон - Уилсон (Осула, 68).

Предупреждение: Мерфи.

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