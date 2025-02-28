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Футбол

Бетис требует от Барселоны уступок за разрыв аренды Роке

Клуб намерен сполна компенисровать потерю.
Сегодня, 12:05
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Бетис намерен добиться некоторых привилегий за аренду Витора Роке, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что Барселона договорилась с Палмейрасом о переходе форварда, который сейчас находится в аренде в Бетисе.

Каталонцы предложили клубу разорвать арендное соглашение, и Бетис в целом согласен, однако хочет получить кое-что взамен.

Во-первых, снизить пункт о проценте с будущей перепродажи Абде Эззальзули с 50% до 20%. А также арендовать летом Пау Виктора с опцией выкупа.

В текущий момент стороны все еще ведут переговоры, однако времени в обрез - трансферное окно в Бразилии закроется 28 февраля.

Ранее также легенда Барселоны выступил с интересным прредложением.

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