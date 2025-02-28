Бетис требует от Барселоны уступок за разрыв аренды Роке
Клуб намерен сполна компенисровать потерю.
Бетис намерен добиться некоторых привилегий за аренду Витора Роке, пишет Mundo Deportivo.
Напомним, что Барселона договорилась с Палмейрасом о переходе форварда, который сейчас находится в аренде в Бетисе.
Каталонцы предложили клубу разорвать арендное соглашение, и Бетис в целом согласен, однако хочет получить кое-что взамен.
Во-первых, снизить пункт о проценте с будущей перепродажи Абде Эззальзули с 50% до 20%. А также арендовать летом Пау Виктора с опцией выкупа.
В текущий момент стороны все еще ведут переговоры, однако времени в обрез - трансферное окно в Бразилии закроется 28 февраля.
Ранее также легенда Барселоны выступил с интересным прредложением.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!