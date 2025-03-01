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Футбол

Бетис - Реал 2:1: обзор матча и результат игры 01.03.2025

Иско ассистом и голом с пенальти огорчил свою бывшую команду.
Сегодня, 21:48
Бетис обыграл Реал / Getty Images
Бетис обыграл Реал / Getty Images

В субботу, 1 марта, Бетис принимал на своем поле мадридский Реал в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти допустила осечку в чемпионской гонке, уступив сопернику со счетом 1:2.

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Реалу удалось повести в матче уже на десятой минуте. Ферлан Менди, получив мяч в штрафной от Килиана Мбаппе, прострелил вдоль линии вратарской, а Браим Диас отправил мяч в ворота с близкого расстояния.

Источник: Getty Images

Тем не менее еще до перерыва Бетис отыгрался. На 34-й минуте Иско выполнил результативную передачу с углового на Джонни Кардосо, который головой пробил голкипера. А в начале второй половины встречи экс-игрок "сливочных" уже сам огорчил свою бывшую команду. Хозяева поля заработали пенальти, а Иско ударом с одиннадцатиметровой отметки переиграл Тибо Куртуа, хотя вратарь и угадал направление полета мяча.

Источник: Getty Images

На данный момент Реал с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Такое же количество баллов имеет Барселона, которая свой матч 26-го тура против Реал Сосьедада проведет завтра.

Статистика матча Бетис - Реал 26-го тура чемпионата Испании

Бетис - Реал 2:1

Голы: Кардосо, 34, Иско, 54 (пен.) - Диас, 10

Ожидаемые голы (xG): 2.24 - 1.15
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 18 - 9
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 9 - 2
Фолы: 17 - 12

Бетис: Адриан - Сабали (Руибаль, 80), Бартра, Льоренте, Родригес (Авила, 71) - Альтимира (Натан, 90), Кардосо - Антони, Иско, Родригес (Авила, 71) - Кучо (Бакамбу, 80).

Реал: Куртуа - Васкес, Рюдигер, Алаба (Гюллер, 60), Менди (Гарсия, 85) - Диас (Камавинга, 60), Чуамэни, Модрич - Родриго, Мбаппе (Эндрик, 75), Винисиус.

Предупреждения: Авила, Альтимира - Диас, Алаба, Винисиус.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига

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