iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кристал Пэлас рассказал о состоянии Матета

Форварду наложили 25 швов и выписали из больницы.
Сегодня, 20:30
Жан-Филипп Матета / cpfc.co.uk
Жан-Филипп Матета / cpfc.co.uk

Кристал Пэлас опубликовал заявление касательно Жан-Филиппа Матета.

Напомним, накануне французский форвард получил ногой в голову и покинул поле на носилках.

Клуб сообщил, что сегодня Матета был выписан из больницы. Врачам пришлось наложить 25 швов на левое ухо нападающего.

Футболист сразу начал восстановление под присмотром клубного врача. Когда Матета вернется на поле клуб не сообщил.

Ранее также сообщалось, что Сити хочет продлить контракт своего лидера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Флик прокомментировал разгром Сосьедада Флик прокомментировал разгром Сосьедада
Фулхэм в серии пенальти выбил Манчестер Юнайтед из Кубка Англии Фулхэм в серии пенальти выбил Манчестер Юнайтед из Кубка Англии
Довбик, выйдя на замену, принес Роме победу над Комо Довбик, выйдя на замену, принес Роме победу над Комо
Довбик отметился голом в ворота Комо Довбик отметился голом в ворота Комо

Видео

Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя
Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция масс-стартов на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа21:42
Флик прокомментировал разгром Сосьедада
Европа21:25
Фулхэм в серии пенальти выбил Манчестер Юнайтед из Кубка Англии
Европа20:55
Довбик, выйдя на замену, принес Роме победу над Комо
Европа20:45
Довбик отметился голом в ворота Комо
Европа20:30
Кристал Пэлас рассказал о состоянии Матета
Украина20:04
Верес одолел Колос благодаря голу на последних секундах
Европа19:59
Барселона предложит своей звезде новый контракт, однако не уберет из трансферного списка
Европа19:41
Роналду не сыграет в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
Европа19:30
Виртц хочет играть за пределами немецкого чемпионата
Европа19:08
Барселона в большинстве разгромила Сосьедад
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK