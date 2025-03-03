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Футбол

Барселона готова рассмотреть возвращение Неймара

Каталонцы поставили перед нападающим одно условие.
Сегодня, 15:10

Барселона готова рассмотреть возвращение Неймара, однако при одном условии.

Как утверждает Diario Sport, каталонцы поставили бразильцу условию, при котором клуб будет готов подумать над сделкой.

Неймар должен доказать, что находится в отличной физической форме, а потому должен забить 15 голов за Сантос до конца сезона.

Если ему это удастся, клуб согласен рассмотреть его просьбу о возвращении.

Напомним, пока у Неймара три гола и семь ассистов в семи матчах за бразильский клуб.

Накануне бразилец как отличился голом-красавцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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