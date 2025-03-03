Барселона готова рассмотреть возвращение Неймара
Каталонцы поставили перед нападающим одно условие.
Барселона готова рассмотреть возвращение Неймара, однако при одном условии.
Как утверждает Diario Sport, каталонцы поставили бразильцу условию, при котором клуб будет готов подумать над сделкой.
Неймар должен доказать, что находится в отличной физической форме, а потому должен забить 15 голов за Сантос до конца сезона.
Если ему это удастся, клуб согласен рассмотреть его просьбу о возвращении.
Напомним, пока у Неймара три гола и семь ассистов в семи матчах за бразильский клуб.
Накануне бразилец как отличился голом-красавцем.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!