Экс-игрок сборной Украины стал спортдиром Полесья

Бывший игрок сборной Украины и Шахтера Вячеслав Шевчук получил должность в житомирском Полесье.

Шевчук стал новым спортивным директором «волков». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Вячеслав поделился эмоциями от назначения.

"Я рад присоединиться к команде Полесья. На данный момент Полесье очень хорошо развивается, ставит большие цели. Я сделаю все максимально от себя, чтобы улучшить спортивные результаты команды.

Мы буквально вчера встретились с президентом клуба, переговорили, и все - пожали руки, сегодня уже на работе".

Функционер также заверил, что не целится на должность главного тренера.

"Конечно, мы разговаривали о спортивных частях. Как спортивный директор: я должен коммуницировать с первой командой, Полесье-2, Ю-19, и с академией. Это будет главная моя цель, я буду как спортивный директор. У меня нет амбиций стать тренером, моя часть только функционерская.

У меня амбиции как спортивного директора это то, чтобы игроки нашей структуры Полесья росли и в будущем стали выше уровнем", - резюмировал Шевчук.

Отметим, что ранее 45-летний украинец работал спортивным директором Вереса.

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