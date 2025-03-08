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Футбол

Ман Сити повторил антирекорд эры Гвардиолы

Манкунианцы проиграли почти 10 матчей в АПЛ.
Сегодня, 17:59
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В рамках 28-го тура АПЛ Ман Сити уступил Ноттингему.

Таким образом, манкунианцы проиграли уже 9 матч в текущем сезоне чемпионата Англии. За 10 туров до конца сезона «горожане» повторили антирекорд времен Пепа Гвардиолы.

9 матчей в АПЛ Ман Сити проигрывал в сезоне-2019/20.

Сейчас подопечные Гвардиолы находятся на 4 месте, имея 47 очков в активе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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