Салах поднялся в тройку лучших бомбардиров Ливерпуля за всю историю

В рамках 28-го тура АПЛ Ливерпуль победил Саутгемптон.

Дублем в этом матче отметился Мохамед Салах, который таким образом установил очередное достижение. Мохамед поднялся в топ-3 лучших бомбардиров за всю историю клуба.

Сейчас Салах имеет 243 мяча в 390 матчах за «красных». Обошел он Гордона Ходжсона, на счету которого 241 мяч.

Выше египтянина только Роджер Хант (285 голов) и Иан Раш (346 голов)

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