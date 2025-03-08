iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Салах поднялся в тройку лучших бомбардиров Ливерпуля за всю историю

Мохамеду помог дубль в ворота Саутгемптона.
Сегодня, 20:17
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

В рамках 28-го тура АПЛ Ливерпуль победил Саутгемптон.

Дублем в этом матче отметился Мохамед Салах, который таким образом установил очередное достижение. Мохамед поднялся в топ-3 лучших бомбардиров за всю историю клуба.

Сейчас Салах имеет 243 мяча в 390 матчах за «красных». Обошел он Гордона Ходжсона, на счету которого 241 мяч.

Выше египтянина только Роджер Хант (285 голов) и Иан Раш (346 голов)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах

Статьи по теме

Салах побил бомбардирское достижение Суареса за Ливерпуль Салах побил бомбардирское достижение Суареса за Ливерпуль
Ливерпуль с дублем Салаха одержал волевую победу над Саутгемптоном Ливерпуль с дублем Салаха одержал волевую победу над Саутгемптоном
Море моментов ПСЖ и единственный гол от Ливерпуля в обзоре матча Лиги чемпионов Море моментов ПСЖ и единственный гол от Ливерпуля в обзоре матча Лиги чемпионов
Евро-2025 по легкой атлетике: Дорощук и Никитин соревнуются в финале прыжков в высоту Евро-2025 по легкой атлетике: Дорощук и Никитин соревнуются в финале прыжков в высоту

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Самуэльссон победил в пасьюте в Новом Месте, женщины выйдут на старт позже
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Новом Месте
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика21:37
Евро-2025 по легкой атлетике: Дорощук и Никитин соревнуются в финале прыжков в высоту
21:30
Экстра-лига по футзалу: Сокол перестрелял Athletic, Ураган сокрушил in.IT
Европа21:23
Салах побил бомбардирское достижение Суареса за Ливерпуль
Европа20:59
Милан с невероятным камбэком c Лечче прервал серию поражений в Серии A
Европа20:36
Зубков отметился дебютным голом за Трабзонспор
Формула 120:17
Бывший напарник Шумахера сделал смелый прогноз на дебют Хэмилтона за Феррари
Европа20:17
Салах поднялся в тройку лучших бомбардиров Ливерпуля за всю историю
Украина19:54
Суперлига: Днепр одолел Запорожье, Ровно победил Говерлу, Киев-Баскет обыграл Старый Луцк
Европа19:46
Борнмут Забарного установил ценник на лидера клуба
Украина19:45
Трансферы УПЛ: Лучкевич стал игроком Динамо, ЛНЗ забрал скандалиста Полесья
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK