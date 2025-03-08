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Футбол

Гвардиола: Ман Сити должен играть лучше. Лига чемпионов не свалится на нас с неба

Наставник манкунианцев прокомментировал поражение от Ноттингема.
Вчера, 22:43
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В рамках 28-го тура АПЛ Ман Сити проиграл Ноттингему.

После поражения Пеп Гвардиола высказался об игре своих подопечных. Испанец заявил, что качество перформансов его команды должно улучшиться.

«Моя команда должна играть лучше. Надо что-то менять, место в Лиге чемпионов не свалится нам на головы с неба

До конца чемпионата 10 туров, мы сыграем с Брайтоном посреди недели и потом посмотрим, что будет дальше», - сказал Гвардиола.

Напомним, ранее сообщалось, что Ман Сити повторил антирекорд эры Гвардиолы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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