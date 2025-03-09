Манчестер Сити намерен подписать вратаря аутсайдера Ла Лиги

Манчестер Сити нашел потенциальную замену Эдерсону в Испании.

Как сообщает издание Estadio Deportivo, манкунианцев интересует Жоан Гарсия из Эспаньола. Сумма трансфера может составить 25 млн евро, ведь это клаусула прописана в контракте игрока.

Кроме Манчестер Сити игроком также интересуются Байер и Арсенал, который следил за Гарсией еще с прошлого лета.

В текущем сезоне Жоан провел 25 матчей, пропустив 36 мячей.

Напомним, ранее Гвардиола прокомментировал шансы Ман Сити попасть в Лигу чемпионов.

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