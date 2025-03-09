Атлетико неожиданно уступил Хетафе

В рамках 27 тура Ла Лиги Атлетико встретился с Хетафе.

В течение первого тайма и длительного периода второй 45-минутки обе команды почти не создавали опасных моментов у ворот друг друга.

Лишь на 75-ой минуте в матче был открыт счет. В составе Атлетико отличился Александр Сьорлот, который реализовал пенальти.

Впрочем, свое преимущество «матрасники» не удержали, ведь на 88-ой минуте Мауро Арамбарри сравнял счет, а на 90+2-ой Арамбарри вывел Хетафе вперед.

Хетафе - Атлетико 2:1

Голы: Арамбарри, 88, 90+2 - Сьерлот, 75

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