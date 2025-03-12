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Футбол

Милан может вернуть своего экс-тренера

Массимилиано Аллегри готов вновь возглавить "россонери".
Сегодня, 12:39
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Итальянский Милан может уже летом снова сменить главного тренера.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, "россонери" может возглавить Массимилиано Аллегри. Он выразил готовность вернуться в клуб.

Аллегри показал свою удовлетворенность текущим составом клуба и не потребует большого бюджета на перестройку. 

Напомним, ранее стало известно, что именно Аллегри является приоритетным вариантом на должность наставника Милана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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