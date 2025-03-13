Аморим намерен провести серьезную чистку состава летом

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим планирует огромную чистку состава, пишет Caughtoffside.

Португальский специалист намерен полностью перестроить состав клуба, продав несколько громких имен и дорогостоящих трансферов тен Хага.

Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Антони уже отправлены в аренду и вряд ли вернутся в клуб летом.

Также Манчестер Юнайтед попытается избавиться от Расмуса Хейлунда, Мэйсона Маунта, Каземиро, Кристиана Эриксена, Виктора Линделефа, Тома Хитона и Джонни Эванса.

На вырученные средства Аморим планирует укрепить состав согласно своему видению. Тренер не называл конкретных имен, однако заявил, что уже точно знает, кого купить.

Напомним, что сегодня Манчестер Юнайтед сыграет с Реал Сосьедадом в Лиге Европы.

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