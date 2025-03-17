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Ман Сити решил уволить Гвардиолу - СМИ

Пепа ждет отставка по завершению текущего сезона.
Сегодня, 17:59

Манчестер Сити решил пойти на неожиданный шаг с Пепом Гвардиолой.

Как сообщает издание E-noticies, "горожане" уволят испанского специалиста после завершения текущего сезона. Ему уже нашли замену, которой должен стать соотечественник Гвардиолы Сеск Фабрегас.

Руководству английского клуба нравится тактический стиль и идеи креманича итальянского Комо.

Напомним, ранее сообщалось, что Комо хочет попасть в еврокубки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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