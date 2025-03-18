Наши легионеры: в каких странах играют самые дорогие футболисты из Украины

В последние годы гораздо больше украинских футболистов начали выступать за границей, при чем играют они в совершенно разных странах.

По данным портала Transfermarkt, оценивающего приблизительную стоимость футболистов, самые дорогие украинские игроки (суммарная их стоимость) выступают в Англии.

Причем в подсчет берутся не только футболисты АПЛ, но и других уровней - от Чемпионшипа до игроков молодежного первенства страны.

Вашей задачей будет назвать 20 стран, в чемпионатах которых выступают украинские футболисты по наибольшей суммарной стоимости.

Также вы можете попробовать свои силы в другом тесте - Вспомни участников первого чемпионата Украины по их лого.

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