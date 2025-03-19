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Футбол

Куртуа ответил на критику со стороны бывшего конкурента в сборной Бельгии

Тибо считает, что Кун Кастельс должен был "держать язык за зубами".
Сегодня, 20:13       Автор: Василий Медвидь
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о том, что он думает о решении Куна Кастельса завершить выступления в национальной команде из-за его возвращения

По словам Тибо, он понимает Куна, но он не сам решил это устроить, а согласился по просьбе местных футбольных чиновников

"Я могу понять Куна, ведь он был номером один, а теперь я возвращаюсь.

Но футбольная ассоциация хотела, чтобы я вернулся с самого начала, поэтому я снова стал доступным. Не то, чтобы я сам все это устроил". 

Также Куртуа высказался о том, что со слов Кастельса, в сборной есть еще недовольные тем, что Тибо снова будет защищать цвета "красных дьяволов".

"Другие вещи, которые он сказал, что есть еще большее недовольство? Не знаю. Если ты что-то говоришь, то надо это называть, я думаю.

У меня с ним нет проблем. У меня были проблемы только с одним человеком, а не с игроками. Я просто подтвердил свою готовность.

Я не знаю, о чем говорит Кун, когда говорит, что еще есть игроки, которые так думают. На самом деле, если ты не говоришь всей правды, то лучше молчи", - резюмировал Куртуа.

Напомним, на ISPORT будет онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бельгия Тибо Куртуа

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