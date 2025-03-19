Куртуа ответил на критику со стороны бывшего конкурента в сборной Бельгии
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о том, что он думает о решении Куна Кастельса завершить выступления в национальной команде из-за его возвращения
По словам Тибо, он понимает Куна, но он не сам решил это устроить, а согласился по просьбе местных футбольных чиновников
"Я могу понять Куна, ведь он был номером один, а теперь я возвращаюсь.
Но футбольная ассоциация хотела, чтобы я вернулся с самого начала, поэтому я снова стал доступным. Не то, чтобы я сам все это устроил".
Также Куртуа высказался о том, что со слов Кастельса, в сборной есть еще недовольные тем, что Тибо снова будет защищать цвета "красных дьяволов".
"Другие вещи, которые он сказал, что есть еще большее недовольство? Не знаю. Если ты что-то говоришь, то надо это называть, я думаю.
У меня с ним нет проблем. У меня были проблемы только с одним человеком, а не с игроками. Я просто подтвердил свою готовность.
Я не знаю, о чем говорит Кун, когда говорит, что еще есть игроки, которые так думают. На самом деле, если ты не говоришь всей правды, то лучше молчи", - резюмировал Куртуа.
Напомним, на ISPORT будет онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.
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