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Челси придется заплатить некоторую сумму, если они решат не выкупать Санчо

Манчестер Юнайтед подписал удачную аренду.
Сегодня, 11:10       Автор: Андрей Безуглый
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Челси оказался в непростой ситуации с арендой Джейдона Санчо, пишет Давид Орнштейн.

Напомним, лондонцы арендовали вингера у Манчестер Юнайтед с пунктом выкупа в 25 млн евро. Однако, как пишет журналист, если Челси решит вернуть Санчо, то им придется заплатить еще 5 млн евро.

24-летний игрок неплохо начал на Стэмфорд Бридж, однако вскоре снова перестал приносить пользу команде, даже несмотря на огромную поддержку со стороны Марески.

Весьма вероятно, что ни Челси, ни Манчестер Юнайтед не планируют сохранять у себя игрока и активно ищут покупателя. Но в текущий момент первый ход у лондонского клуба.

Челси может выкупить Санчо за 25 млн евро, чтобы сразу же перепродать. Ряд источников сообщает, что интерес к игроку присутствует в Бундеслиге.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед решил заменить Андре Онана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

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