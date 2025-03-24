Именитый наставник прокомментировал интерес со стороны Ромы Довбика

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини высказался об интересе со стороны Ромы.

Итальянец заявил, что он гордится этим фактом, но не хочет загадывать наперед, что он там окажется.

"У Ромы есть Раньери. Клаудио - прекрасный наставник. Рома - замечательное место с фантастическими фанатами, я горжусь, что меня связывают с ними.

Трудно предсказать, что произойдет в будущем. Я бы сравнил Рому со сборной Италии - это место, которое нравится всем.

Я живу моментом. Момент - это сегодняшний день и следующие 9 игр чемпионата. Для меня период сотрудничества с Аталантой - прекрасный, это невероятный отрезок жизни, в футболе такое случается не всегда.

Во всех историях есть начало и конец. Вы всегда знаете начало, а когда случится конец - не знаете. Это невероятное путешествие, лучшим моментом которого стала победа в Лиге Европы", - сказал Джан Пьеро.

Напомним, ранее сообщалось. что звездный игрок Ромы покинет команду в конце сезона.

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