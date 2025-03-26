Манчестер Сити провел переговоры с отцом звезды Реала

Манчестер Сити начал работу над трансфером звезды Реала Родриго, утверждает Bein Sports.

По информации издания, английский клуб встретился с отцом бразильца, рассказав о том, что Сити готов сделать для футболиста.

Якобы "горожане" предложили гораздо лучшие финансовые условия для Родриго, а также гарантию стабильной игры на любимой позиции игрока - левом фланге. В Реала там играют Винисиус или Мбаппе.

Стоит отметить, что окружение игрока уже заявило, что никаких переговоров не было.

Ожидается, что, если Манчестер Сити все же попробует подписать бразильца, переговоры с Реалом начнутся с суммы в 80 млн евро. Трансфермаркт оценивает Родриго в 100 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Реал подпишет новый контракт с талантливым защитником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!