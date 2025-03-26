iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити провел переговоры с отцом звезды Реала

Английский клуб пытается переманить Родриго.
Сегодня, 12:51       Автор: Андрей Безуглый
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Манчестер Сити начал работу над трансфером звезды Реала Родриго, утверждает Bein Sports.

По информации издания, английский клуб встретился с отцом бразильца, рассказав о том, что Сити готов сделать для футболиста.

Якобы "горожане" предложили гораздо лучшие финансовые условия для Родриго, а также гарантию стабильной игры на любимой позиции игрока - левом фланге. В Реала там играют Винисиус или Мбаппе.

Стоит отметить, что окружение игрока уже заявило, что никаких переговоров не было.

Ожидается, что, если Манчестер Сити все же попробует подписать бразильца, переговоры с Реалом начнутся с суммы в 80 млн евро. Трансфермаркт оценивает Родриго в 100 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Реал подпишет новый контракт с талантливым защитником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Родриго Гоэс

Статьи по теме

Манчестер Сити и МЮ посоревнуются за вратаря белгийского топ-клуба Манчестер Сити и МЮ посоревнуются за вратаря белгийского топ-клуба
Топ-клуб АПЛ будет пытаться подписать Трубина в случае неудачи с одноклубником Довбика Топ-клуб АПЛ будет пытаться подписать Трубина в случае неудачи с одноклубником Довбика
Манчестер Сити нацелился на фаворита Золотого мяча-2025 Манчестер Сити нацелился на фаворита Золотого мяча-2025
Челси прервал серию из почти 30 матчей без поражений Челси прервал серию из почти 30 матчей без поражений

Видео

Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась в ТОП-20, Костюк обезопасила себя от вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: Cиннер сохранил первую строчку, Сачко поднялся на несколько позиций
просмотров

Последние новости

Европа14:47
Винисиус - о матче с Аргентиной: Мы сыграли ужасно, а они - великолепно
Европа14:37
Барселона может предложить новый контракт Фати
Европа14:03
Экс-хавбек сборной Италии назвал тренера, с приходом которого может раскрыться Довбик в Роме
Европа13:58
Английские клубы начали охоту за вингером аутсайдера чемпионата
Европа13:37
Глава судейского корпуса АПЛ раскрыл заработную плату рефери
Европа13:20
Бавария потеряла еще одного защитника
Европа12:59
Милан следит за защитником аутсайдера Серии А
Европа12:51
Манчестер Сити провел переговоры с отцом звезды Реала
ЧМ-202612:35
Аргентина отметилась знаковым достижением в отборе на ЧМ
Формула 112:24
Ферстаппен выступил против замены Лоусона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK