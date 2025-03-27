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Футбол

Это невероятно: Мбаппе "встретился" со своей новой восковой копией

Французский форвард был поражен сходством.
Сегодня, 14:35       Автор: Василий Войтюк
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе увидел свою восковую фигуру и, судя по его реакции, был очень поражен увиденным.

"Вау! Это же я! Форма... новые бутсы! Мне нравится, это просто невероятно. Боже мой", - прокомментировал форвард.

Стоит отметить, что это не в первый раз, когда делают восковую фигуру в честь Мбаппе. Впервые с подобным Килианом
столкнулся в уже далеком 2018 году. Стоит отметить, что нынешняя копия выполнена гораздо лучше предыдущей.

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