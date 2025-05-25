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Футбол

В Бельгии чемпионом стала команда, которая не выигрывала турнир 90 лет

Юнион Сент-Жиллуаз не выигрывал чемпионат с 1935 года.
25 мая, 22:59       Автор: Андрей Безуглый
Юнион Сент-Жиллуаз / Getty Images
Юнион Сент-Жиллуаз / Getty Images

Юнион Сент-Жиллуаз стал чемпионом Бельгии-2024/25.

Бельгийский клуб под руководством Себастьяна Поконьоли завершила регулярный сезон лишь на третьем месте, уступив Генку и Брюгге.

Но уже в чемпионском раунде Юнион сумел опередить более именитых соперников. В последнем туре команда обыграла Гент, а Брюгге сыграл в ничью с Антверпеном.

Таким образом Юнион возглавил таблицу, оторвавшись от ближайшего преследователя на три очка. 

В последний раз брюссельский клуб выигрывал чемпионат в сезоне-1934/35, то есть 90 лет назад. Тем не менее это 12-е чемпионство в истории Юниона.

Также ранее в последнем туре УПЛ опредилилась команда, которая сыграет в Лиге конференций.

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