В Бельгии чемпионом стала команда, которая не выигрывала турнир 90 лет

Юнион Сент-Жиллуаз не выигрывал чемпионат с 1935 года.

Юнион Сент-Жиллуаз стал чемпионом Бельгии-2024/25.

Бельгийский клуб под руководством Себастьяна Поконьоли завершила регулярный сезон лишь на третьем месте, уступив Генку и Брюгге.

Но уже в чемпионском раунде Юнион сумел опередить более именитых соперников. В последнем туре команда обыграла Гент, а Брюгге сыграл в ничью с Антверпеном.

Таким образом Юнион возглавил таблицу, оторвавшись от ближайшего преследователя на три очка.

В последний раз брюссельский клуб выигрывал чемпионат в сезоне-1934/35, то есть 90 лет назад. Тем не менее это 12-е чемпионство в истории Юниона.

Также ранее в последнем туре УПЛ опредилилась команда, которая сыграет в Лиге конференций.

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