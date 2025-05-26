Гайденгайм удержался в Бундеслиге благодаря позднему голу

В рамках ответного матча плей-офф за право сыграть в Бундеслиге Гайденгайм отправился на выезд в Эльфсбергер.

В первом поединке команды сыграли со счетом 2:2, а во втором уже на 9-й минуте счет открыл вингер гостей Мартин Гонсак.

Еще до конца первой 45-минутки полузащитник хозяев Робин Фельгауэр сравнял счет.

Все шло к овертаймам, однако на 90+5-й минуте Лео Сьенца принес победу и участие в следующем сезоне Бундеслиги Гайденгайму.

Эльферсберг - Гайденгайм 1:2

Голы: Фельгауэр, 31 - Гонсак, 9, Сьенца, 90+5

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