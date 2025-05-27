Назван футболист, который может заменить Довбика в Роме

Украинец не сумел закрепиться в Риме.

Нападающий Ромы Артем Довбик может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Il Romanista IT, римский клуб вскоре решит будущее украинца.

Руководство Ромы рассматривает возможность подписать нападающего Удинезе и сборной Италии Лоренцо Лукку, ведь Довбик не стал безоговорочным игроком стартового состава.

Услугами украинского футболиста интересуется Интер, который может совершить трансфер игрока.

В сезоне-2024/25 Довбик провел 45 матчей за Рому, в которых забил 17 голов и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что был назван главный кандидат на замену Конте в Наполи, который выиграл чемпионство.

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