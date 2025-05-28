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Футбол

"Переживает особый период": Раньери оценил первый сезон Довбика в Роме

Тренер сравнил украинца с бывшим футболистом клуба.
Сегодня, 09:15       Автор: Митя Шитко
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери поделился мнением по поводу Артема Довбика в команде.

Специалист сравнил украинца с Эдином Джеко.

"Это парень, который переживает особый период. 

Вспомним первый год Джеко в Роме – что-то подобное происходит и сейчас", - приводит слова Раньери Сorriere Dello Sport.

В первом сезоне в Роме Артем провел 45 матчей, забил 17 мячей и сделал четыре ассиста.

Ранее был назван футболист, который может заменить Довбика в Роме.

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