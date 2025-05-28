Капитан Челси: Победа в Лиге конференций будет много значить для нас

Защитник Челси Рис Джеймс поделился мыслями о финале Лиги конференций, который пройдет сегодня, 28 мая, во Вроцлаве, Польша.

По словам англичанина, для многих игроков победа в Лиге конференций может стать первым завоеванным трофеем в карьере, поэтому попытаться выиграть его - важно.

"Шанс победить в Лиге конференций много значит и для меня, и для всего клуба. Для многих футболистов это может быть их первый трофей. Многие перспективные исполнители сыграли важную роль в турнире этого сезона, поэтому это будет много значить.

Прошло несколько лет с тех пор, как мы в последний раз побеждали в каком-либо турнире, и мне хотелось бы думать, что это может вернуть победный дух в клуб и помочь футболистам, которые еще не выигрывали так много на своем пути", - сказал Джеймс.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси намеревался перехватить экс-вундеркинда Барселоны.

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