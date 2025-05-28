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Футбол

Одноклубник Зинченко объявил об уходе из Арсенала

Итальянец выступит на Клубном чемпионате мира.
Сегодня, 12:05       Автор: Митя Шитко
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images

Полузащитник Арсенала Жоржиньо сменил клубную прописку.

33-летний футболист на своей странице в Instagram сообщил, что покидает клуб, ведь у него закончился контракт.

Как сообщает Фабрицио Романо, Жоржиньо присоединится к Фламенго. Полузащитник уже подписал трехлетний контракт с бразильским клубом. Он будет участвовать в Клубном чемпионате мира. 

Жоржиньо присоединился к Арсеналу в январе 2023 года. Он отыграл 79 матчей, забил два гола и сделал три голевые передачи. В 2021 году в составе сборной Италии он выиграл Евро.

Ранее сообщалось, что легенда клуба АПЛ может возглавить нидерландский гранд.

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