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Футбол

Интер оформил трансфер бразильского вингера

Луис Энрике перейдет к "нерадзурри".
Сегодня, 13:58       Автор: Василий Медвидь
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Миланский Интер усилит линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, "нерадзурри" договорились о переходе Луиса Энрике из стана Марселя. Сумма трансфера составит 25 млн евро.

Бразильский вингер подпишет 5-летний контракт. Финансовые условия остаются неизвестными.

Энрике присоединится к подопечным Симоне Индзаги перед стартом Клубного чемпионата мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Интер хочет подписать форварда МЮ.

 

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