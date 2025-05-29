Ярмолюк продлил контракт с Брентфордом
Брентфорд объявил о новом контракте с Егором Ямолюком.
Украинский хавбек подписал новое соглашение с "пчелами" до 2031 года.
В прошедшем сезоне Ярмолюк бысто спрогрессировал и стал получать в Брентфорде намного больше игрового времени.
У 21-летнего украинца почти 1800 минут в прошлом сезоне, однако пока без результативных действий.
Я очень доволен. Теперь Ямолюк уже два сезона играет в нашей основной команде, где он хорошо и естественно развивается.- заявил главный тренер Брентфорда Томас Франк.
В прошлом году он получал игровое время практически во всех матчах, а в этом году вышел на новый уровень.
Хорошая черта Егора в том, что он один из лучших игроков на тренировке. Он тренируется усердно и с высокой интенсивностью — это лучший способ попасть в команду
Ранее также сообщалось, что другой английский может лишиться своей звезды.
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