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Футбол

Ярмолюк продлил контракт с Брентфордом

Украинец останется в клубе до 2031 года.
29 мая, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Брентфорд объявил о новом контракте с Егором Ямолюком.

Украинский хавбек подписал новое соглашение с "пчелами" до 2031 года.

В прошедшем сезоне Ярмолюк бысто спрогрессировал и стал получать в Брентфорде намного больше игрового времени.

У 21-летнего украинца почти 1800 минут в прошлом сезоне, однако пока без результативных действий.

Я очень доволен. Теперь Ямолюк уже два сезона играет в нашей основной команде, где он хорошо и естественно развивается.

В прошлом году он получал игровое время практически во всех матчах, а в этом году вышел на новый уровень.

Хорошая черта Егора в том, что он один из лучших игроков на тренировке. Он тренируется усердно и с высокой интенсивностью — это лучший способ попасть в команду

- заявил главный тренер Брентфорда Томас Франк.

Ранее также сообщалось, что другой английский может лишиться своей звезды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК

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