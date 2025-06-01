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Футбол

Доннарумма может оказаться в английском гранде

Голкипером интересуется Манчестер Сити.
Вчера, 18:40       Автор: Андрей Безуглый
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма может летом сменить клуб, пишет Джанлука ди Марцио.

Напомним, что текущий контракт итальянца с клубом истекает летом 2026 года, и пока стороны далеки от согласования нового.

После победы в Лиге чемпионов голкипер не стал повышать свои требование, однако старые оставил в силе. Доннарумма хочет получать столько же, сколько получаетс сейчас.

Теперь все зависит от того, согласится ли ПСЖ принять такие условия своего первого номера.

Если же нет, то на Доннарумму уже претендует Манчестер Сити. Сообщается, что Гвардиола дал добро на приобретение итальянца.

Ранее также президент ПСЖ прокомментировал долгожданную победу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанлуиджи Доннарумма

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