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Футбол

Официально: Ярмолюк, Бражко и Ванат в заявке на Евро U-21

Сборная Украины примет участие в турнире.
Сегодня, 10:38       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

В Словакии состоится чемпионат Европы среди команд до 21 года, участие в котором примет и национальная команда Украины.

На турнире имеют право играть футболисты, родившиеся до 1 января 2002 года.

В составе сборной Украины 23 футболиста, среди которых уже имеющие опыт в национальной команде Бражко, Ванат и Ярмолюк.

Вратари:

  • 1. Руслан Нещерет (Динамо Киев),
  • 12. Георгий Ермаков (Александрия),
  • 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания).

Защитники:

  • 2. Константин Вивчаренко (Динамо Киев),
  • 3. Илья Крупский (Ворскла Полтава).
  • 4. Тарас Михавко (Динамо Киев),
  • 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США),
  • 13. Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков),
  • 14. Эдуард Козик (Колос Ковалевка),
  • 15. Виталий Роман (Движение Львов),
  • 16. Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция).

Полузащитники:

  • 6. Владимир Бражко (Динамо Киев),
  • 7. Илья Квасница (Карпаты Львов),
  • 8. Олег Очеретько (Карпаты Львов),
  • 9. Назар Волошин (Динамо Киев),
  • 17. Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия),
  • 18. Александр Яцик (Заря Луганск),
  • 19. Антон Царенко (Лехия, Польша),
  • 20. Владислав Велетень (Колос Ковалевка)
  • 21. Максим Брагару (Динамо Киев),
  • 22. Валентин Рубчинский (Динамо Киев).

Нападающие:

  • 10. Богдан Вьюник (Лехия, Польша),
  • 11. Владислав Ванат (Динамо).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро 2025 U-21

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