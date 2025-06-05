Официально: Ярмолюк, Бражко и Ванат в заявке на Евро U-21
Сборная Украины примет участие в турнире.
В Словакии состоится чемпионат Европы среди команд до 21 года, участие в котором примет и национальная команда Украины.
На турнире имеют право играть футболисты, родившиеся до 1 января 2002 года.
В составе сборной Украины 23 футболиста, среди которых уже имеющие опыт в национальной команде Бражко, Ванат и Ярмолюк.
Вратари:
- 1. Руслан Нещерет (Динамо Киев),
- 12. Георгий Ермаков (Александрия),
- 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания).
Защитники:
- 2. Константин Вивчаренко (Динамо Киев),
- 3. Илья Крупский (Ворскла Полтава).
- 4. Тарас Михавко (Динамо Киев),
- 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США),
- 13. Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков),
- 14. Эдуард Козик (Колос Ковалевка),
- 15. Виталий Роман (Движение Львов),
- 16. Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция).
Полузащитники:
- 6. Владимир Бражко (Динамо Киев),
- 7. Илья Квасница (Карпаты Львов),
- 8. Олег Очеретько (Карпаты Львов),
- 9. Назар Волошин (Динамо Киев),
- 17. Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия),
- 18. Александр Яцик (Заря Луганск),
- 19. Антон Царенко (Лехия, Польша),
- 20. Владислав Велетень (Колос Ковалевка)
- 21. Максим Брагару (Динамо Киев),
- 22. Валентин Рубчинский (Динамо Киев).
Нападающие:
- 10. Богдан Вьюник (Лехия, Польша),
- 11. Владислав Ванат (Динамо).
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