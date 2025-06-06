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Футбол

Итальянские гранды заинтересованы в услугах лучшего бомбардира Серии А

Матео Ретеги может летом сменить клуб.
Сегодня, 15:30       Автор: Андрей Безуглый
Матео Ретеги / Getty Images
Матео Ретеги / Getty Images

Итальянские клубы активно интересуется Матео Ретеги, пишет Джанлука Ди Марцио.

В частности Милан и Ювентус готовы выплатить Аталанте существенную сумму за лучшего бомбардира прошедшего сезона.

"Россонери" рассчитывают продать Лука Йовича и Тэмми Абрахама, и за счет полученных денег выкупить Ретеги.

Ювентус же давно ищет замену Душану Влаховичу, который в последних сезонах не оправдывает свой статус.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает 26-летнего итальянца в 45 млн евро.

Ранее также сообщалось, что форвард Наполи не хочет уезжать в Саудовскую Аравию.

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