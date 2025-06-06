Осимхен отклонил второе предложение из Саудовской Аравии

Форвард Наполи Виктор Осимхен никак не может согласовать контракт с Аль-Хилялем, пишет Джанлука Ди Марцио.

26-летний нападающий уже некоторое время ведет переговоры с саудовским клубом.

Аль-Хиляль дважды предлагал Осимхену контракт и дважды получил отказ.

Нигериец отклонил предложения в 26 млн и 30 млн евро. Однако на текущий момент неизвестно, хочет ли Виктор больше денег или ждет предложения из Европы.

Ранее также и Брентфорд отклонил предложение по Бриану Мбемо.

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