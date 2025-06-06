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Футбол

Брентфорд отклонил предложение по своему лидеру

Манчестер Юнайтед готовит еще один запрос по Бриану Мбемо.
Сегодня, 14:08       Автор: Андрей Безуглый
Бриан Мбемо / Getty Images
Бриан Мбемо / Getty Images

Брентфорд отклонил первое предложение Манчестер Юнайтед по Бриану Мбемо, пишет Бен Джейкобс.

По информации журналиста, манкунианцы предложили за камерунца 45 млн фунтов плюс 10 млн в качестве бонусов.

Брентфорд отклонил предложение, но переговоры между сторонами все еще продолжаются. Ожидается, что стороны придут к компромиссу тем более, что МЮ готовит новое предложение.

Манчестер Юнайтед предложит 50-55 млн фунтов, а также некоторую сумму в виде бонусов. Ожидается, что именно дополнительные выплаты станут ключевыми в новом предложении.

В прошлом сезоне Бриан Мбемо провел 42 матча, в которых отличился двадцатью голами и девятью ассистами.

Также ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед получит еще одного сэра.

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