Брентфорд отклонил предложение по своему лидеру

Манчестер Юнайтед готовит еще один запрос по Бриану Мбемо.

Брентфорд отклонил первое предложение Манчестер Юнайтед по Бриану Мбемо, пишет Бен Джейкобс.

По информации журналиста, манкунианцы предложили за камерунца 45 млн фунтов плюс 10 млн в качестве бонусов.

Брентфорд отклонил предложение, но переговоры между сторонами все еще продолжаются. Ожидается, что стороны придут к компромиссу тем более, что МЮ готовит новое предложение.

Манчестер Юнайтед предложит 50-55 млн фунтов, а также некоторую сумму в виде бонусов. Ожидается, что именно дополнительные выплаты станут ключевыми в новом предложении.

В прошлом сезоне Бриан Мбемо провел 42 матча, в которых отличился двадцатью голами и девятью ассистами.

Также ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед получит еще одного сэра.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!