Сборная Англии впервые в своей истории проиграла африканской команде

Во вторник, 10 июня, сборная Англии провела поединок против национальной команды Сенегала (1:3).

Товарищеская встреча завершилась сенсационным поражением подопечных Томаса Тухеля - 1:3.

Англичане впервые в своей истории уступили африканскую команду. До этого сборная Англии провела 21 матч с представителями африканского континента – 15 побед, 6 ничьих.

Отметим, что Англия во второй раз в своей истории проиграла домашний матч с разницей в два гола после того, как открыла счет.

Впервые это произошло, когда в июне 1995 года Англия уступила Бразилии - 1:3.

